Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Hoher Sachschaden bei Einbruch in Fabrikgebäude

Enzkreis (ots)

Mehrere Elektrogeräte, sowie Alkoholika und eine Gitarre erbeuteten bislang Unbekannte zwischen Samstagabend 18:00 Uhr und Sonntagmittag 12:00 Uhr aus zwei in einem Fabrikgebäude befindlichen Wohnungen im Industriegebiet Niebelsbach.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Anwesen. Im Gebäude bogen sie eine Stahltür auf und kamen so in das Treppenhaus zu den beiden im ersten Obergeschoß befindlichen Wohnungen. Hier wurden Wertgegenstände im Wert von etwa 6000 Euro gestohlen. Der beziehungsweise die Täter haben bei ihrem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro verursacht.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell