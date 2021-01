Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kundgebung mit Autokorso - Polizeibeamtin bei Kontrolle verletzt

Pforzheim (ots)

Erhebliche Verkehrsbehinderungen und eine verletzte Polizeibeamtin sind die Bilanz am Sonntagmittag bei der Kundgebung mit Autokorso "Unternehmer und Bürger zeigen Gesicht" in der Pforzheimer Innenstadt.

Die Teilnehmer versammelten sich mit ihren Fahrzeugen zunächst auf dem Messplatz zu einer Kundgebung. Aufgrund des zu großen Zustroms an Teilnehmern entstanden bereits zu Beginn im Umfeld erhebliche Verkehrsbehinderungen. Hier wurde auch die Ausfahrt der Berufsfeuerwehr blockiert, weshalb polizeiliche Maßnahmen erforderlich wurden.

Gegen 14:15 Uhr begaben sich etwa 600 Fahrzeuge, nach der kurzen Ansprache des Veranstalters, vom Messplatz aus auf die zugewiesene Fahrtstrecke. Diesem Autokorso schlossen sich weitere Fahrzeuge an, so dass die Polizei am Ende etwa 1000 Fahrzeuge und ca. 2500 Teilnehmer zählte.

Die gesamte Veranstaltung verlief friedlich, wobei es lediglich aufgrund des starken Zulaufs von Korso-Teilnehmern zu Verkehrsstörungen in der Innenstadt kam. An der Kreuzung Goethe-/Westlichen Karl-Friedrichstraße sollte aufgrund eines verkehrsrechtlichen Verstoßes ein Fahrzeug kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus diesem Transparente auf gefährliche Weise während der Fahrt aus dem Fahrzeug gehalten. Während der Kontrolle befand sich eine Polizeibeamtin auf der Beifahrerseite des zu kontrollierenden Mercedes eines 59-jährigen und unterhielt sich bei geöffneter Beifahrertür mit der Beifahrerin. Nachdem die eingesetzten Beamten von diesem beschimpft worden waren, setzte der Fahrer plötzlich sein Fahrzeug ein Stück zurück, wodurch die kontrollierende Polizeibeamtin durch die geöffnete Tür erfasst und verletzt wurde. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend versuchte der 59-jährige zu flüchten und konnte durch Beamte kurze Zeit angehalten und festgenommen werden. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen

Während des Autokorsos wurde mehrfach verschieden Kreuzungen blockiert und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Gegen 16:40 Uhr wurde die Versammlung durch den Veranstalter auf dem Messplatz beendet.

Aufgrund des noch andauernden hupenden Fahrzeugverkehrs, kommt es immer noch zu Beschwerden von Anwohnern. Die Überwachungsmaßnahmen seitens der Polizei werden bis auf weiteres aufrechterhalten.

Die Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidium Pforzheim wurden durch das Polizeipräsidium Einsatz unterstützt. Insgesamt waren 26 Beamte im Einsatz.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell