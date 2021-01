Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

(PF) Pforzheim - Erneut Brände im Pforzheimer Westen: Polizeipräsidium erhöht weiter Präsenz und richtet Ermittlungsgruppe ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es erneut an drei Stellen in den Ortsteilen Brötzingen und Arlinger gebrannt. Das Polizeipräsidium hat deshalb eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Präsenz vor Ort weiter erhöht.

Zunächst wurde am späten Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, ein Feuer in der Theodor-Mohr-Straße gemeldet. Dort stand ein geparkter Lkw in Flammen und brannte letztlich völlig aus. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung, eine technische Ursache kann jedoch gegenwärtig noch nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Am frühen Freitagmorgen, kurz vor 2:00 Uhr, wurde eine Schule in der Börthstraße erneut Ziel einer Brandlegung, wobei insgesamt ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entfachten ein oder mehrere noch unbekannte Täter im Bereich einer zur Schule gehörenden Garage ein Feuer. Zudem wurde ein Müllcontainer in Brand gesetzt, der vollständig ausbrannte. Die Löscharbeiten der Feuerwehr bei der Garage dürften eine weitere Brandausbreitung höchstwahrscheinlich verhindert haben.

Aus noch ungeklärter Ursache brannte es gegen 4:00 Uhr in einer Wohnung in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße. Dabei wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Ob dieser Brand in Verbindung mit den beiden vorherigen Ereignissen steht und ob insgesamt ein Zusammenhang mit den Bränden in den vergangenen Tagen vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

An den Einsatzmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Zur Aufklärung der Ereignisse wurde bei der Kriminalpolizei in Pforzheim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Des Weiteren hat das Polizeipräsidium die gegenwärtig bereits stattfindenden Präsenzmaßnahmen weiter ausgedehnt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

