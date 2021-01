Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Führerschein beschlagnahmt: Mann kollidiert mit Unfallfahrzeug und fährt davon

Wildberg (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am Mittwochabend ein Mann, der in Wildberg in eine Unfallstelle gefahren ist, Schaden verursacht hat und dann einfach davongefahren ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 26-Jährige mit seinem Skoda gegen 17:10 Uhr auf der Kreisstraße 4300 von Gechingen nach Gültlingen. Als er auf Höhe des Gültlinger Sees eine Unfallstelle passierte, kollidierte er mit einem dort bereits verunfallten Fahrzeug und fuhr dann einfach weiter. Die bereits vor Ort zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten konnten das Kennzeichen des Skodas allerdings noch rechtzeitig erkennen, so dass der 26-Jährige kurz danach von einer weiteren Streifenwagenbesatzung angetroffen wurde. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des Skoda-Fahrers, es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Lukas Kruck, Pressestelle

