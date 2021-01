Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tageswohnungseinbruch: Bargeld und Gegenstände gestohlen

Pforzheim (ots)

Tagsüber in eine Wohnung eingebrochen ist ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in Pforzheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der unbekannte Täter zwischen 06:55 Uhr und 10:30 Uhr Zugang zu der Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Straße. Der Täter brach, offenbar mittels körperlicher Gewalt, die Wohnungstür auf und gelangte so in die Wohnung. Dort beschädigte er eine weitere Tür und entwendete verschiedene Gegenstände sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

