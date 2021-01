Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Minderjährige nachts mit Auto der Eltern unterwegs

Engelsbrand (ots)

In eine Verkehrskontrolle geraten ist am späten Mittwochabend eine Gruppe Jugendlicher auf der Landesstraße 562 in Engelsbrand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:45 Uhr auf der Landesstraße 562 in Salmbach ein Auto mit drei männlichen Personen auf. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug kontrollierten, stellte sich heraus, dass der Fahrer des Autos, entgegen seiner Angaben, erst 15 Jahre alt und offenbar mit dem Wagen seiner Eltern unterwegs war. Seine beiden Mitfahrer waren ebenfalls minderjährig. Die Jugendlichen wurden durch die eingesetzten Beamten nach Hause gefahren und in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die drei müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten, der 15-jährige Fahrzeuglenker muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Lukas Kruck, Pressestelle

