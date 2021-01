Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lagerraum aufgebrochen und Kupferkabel entwendet

Pforzheim (ots)

Rund 500 kg Kupferkabel stahlen Unbekannte in Pforzheim-Buckenberg aus einem Lagerraum in der Tiergartenstraße.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, brachen die Diebe in der Zeit zwischen, Montag, 18.01.2021, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 27.01.2021, 13:45 Uhr, zunächst in das Lager ein, indem sie den Schließmechanismus unbrauchbar machten. Das dort gelagerte, schwere Kupferkabel im Wert von rund 2.500 Euro nahmen sie im Anschluss mit sich. Der Sachschaden an der Tür dürfte sich auf rund 50 Euro belaufen. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit einem Transporter oder einem anderen, größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186 -3311 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

