POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unter Drogeneinfluss gefahren und Unfall verursacht

Horb am Neckar (ots)

Unter dem Einfluss von Rauschmitteln hat am Mittwochmorgen ein 19-Jähriger in Horb am Neckar einen Unfall verursacht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 19-jährige Mann gegen 09:35 Uhr mit seinem BMW auf der Freudenstädter Straße im Ortsteil Rexingen. Auf der offenbar durch starken Schneefall glatten Straße kam der BMW-Fahrer in einer Kurve von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Mercedes-Fahrer. Im Verlauf der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 19-Jährigen Anhaltspunkte für Drogenkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Der BMW-Fahrer musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte der 19-Jährige nicht, sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

