Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums am Freitagnachmittag: Ausschließlich Polizeieinheiten mit Sitz in Pforzheim betroffen - Polizeinotruf weiterhin erreichbar

Pforzheim (ots)

Am Freitag, dem 29.01.2021, zwischen 15 und 16 Uhr, finden Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Pforzheim statt. In diesem Zeitraum sind alle Polizeieinheiten, welche sonst über die Rufnummer 07231 186- und deren Nebenstellen angewählt werden, telefonisch nicht erreichbar. Diese Einschränkung betrifft damit nicht nur den Sitz des Polizeipräsidiums in der Pforzheimer Bahnhofstraße sowie das dort untergebrachte Polizeirevier Pforzheim-Nord, sondern auch das Polizeirevier Pforzheim-Süd, das Kriminalkommissariat Pforzheim sowie die Verkehrspolizeiinspektion in Pforzheim und den Kriminaldauerdienst.

Die Erreichbarkeit der Polizei in Pforzheim über den Notruf 110 ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen und durchgehend gewährleistet. Wir bitten die Bevölkerung darum, den Polizeinotruf auch in dieser Zeit nur im Notfall zu wählen.

