POL-Pforzheim: Herrenberg/ L1358/ Sulz am Eck/ Wildberg: 21-jähriger BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war am Dienstag gegen 18:20 Uhr einer Zivilstreife des Polizeireviers Herrenberg zunächst im innerörtlichen Bereich von Herrenberg und im weiteren Verlauf auf der Fahrtstrecke nach Sulz am Eck aufgefallen, weil der junge Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit teilweise erheblich überschritt. Am Ortseingang von Sulz am Eck überholte er in einer langgezogenen Linkskurve einen vor ihm fahrenden Pkw, indem er hierzu über eine Abbiegespur und eine Sperrfläche fuhr. Ein entgegenkommendes Räum- und Streufahrzeug musste seitlich ausweichen. In Wildberg konnte der 21-Jährige dann durch zwei Streifenwagenbesatzungen gestellt und kontrolliert werden. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und der junge Mann musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen und Geschädigte, die durch das Verhalten des 21-Jährigen gefährdet worden sind, sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

