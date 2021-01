Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Weiterfahrt untersagt: Polizei kontrolliert Autofahrer wegen Verdachts auf Drogeneinfluss

Pforzheim (ots)

Ihre Weiterfahrt beenden mussten am Dienstag in Pforzheim gleich zwei Autofahrer, da sie unter der Wirkung von berauschenden Mitteln ihr Fahrzeug führten.

In einem Fall kontrollierten die Polizeibeamten gegen 10:50 Uhr eine 32-Jährige mit ihrem Pkw in der Tunnelstraße. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte Anhaltspunkte für Drogenkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Die 32-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte die Frau nicht, ihren Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein.

Im zweiten Fall führten die Polizisten gegen 20:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Zähringerallee durch. Dabei fiel ihnen ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer auf, bei dem die Einsatzkräfte Hinweise auf Drogeneinfluss bemerkten. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen einen größeren Bargeldbetrag. Darüber hinaus führte der Mann Marihuana mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe sowie seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Das aufgefundene Bargeld und die Betäubungsmittel behielten die Polizisten ein.

In beiden Fällen müssen die Betroffenen nun mit Anzeigen und Folgen für ihren Führerschein rechnen.

