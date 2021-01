Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Fußgängerin überfallen - Nachtrag zur Meldung vom 26.01.2020, 11.29 Uhr

Pforzheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstagmittag, gegen 11.05 Uhr eine Fußgängerin in der Kiehnlestraße, Ecke Museumstraße überfallen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 50-jährige Frau zu Fuß unterwegs, während sich ein Unbekannter hinter der Frau näherte und eine Stofftasche (in der Erstmeldung war zunächst von einer Handtasche ausgegangen worden), welche über die Schulter hing, entriss. Der Täter soll dabei so viel Körperkraft eingesetzt haben, dass die Trageschlaufen der Tasche rissen. Während die Frau zu Boden fiel, flüchte der Täter in Richtung Goethestraße. Die Frau wurde beim Sturz leicht verletzt.

In der Stofftasche befand sich ein Geldbeutel mit Bargeld.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170-175 cm groß, auffallend schlank, weiße Mütze, grüne Jacke und Jeanshose. Der Unbekannte trug eine weiße oder blaue Maske (Mundschutz).

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

