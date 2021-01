Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfall auf eisglatter Fahrbahn

Nagold (ots)

Eine verletzte Person und zwei abgeschleppte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 362 in Nagold ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 24-Jähriger gegen 05:45 Uhr mit seinem Peugeot auf der Landesstraße 362 von Nagold in Richtung Rohrdorf. Aufgrund von eisglatter Fahrbahn geriet der 24-Jährige offenbar in den Gegenverkehr und stieß mit einem 57-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Der 57-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

