Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf: Mann entwendet Handtasche aus Auto und flüchtet

Pforzheim (ots)

Am Montagnachmittag hat ein Mann in Pforzheim ein unverschlossenes Fahrzeug geöffnet und eine Handtasche daraus gestohlen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte eine 20-Jährige ihr Auto gegen 16:30 Uhr in der Simmlerstraße in Pforzheim ab, um einkaufen zu gehen. Ihr Mitfahrer wartete währenddessen außerhalb des unverschlossenen Fahrzeugs auf der Beifahrerseite. Von diesem offenbar unbemerkt, öffnete der Täter die Fahrertür und entwendete dann eine Handtasche aus dem Pkw. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Messplatz. In der Handtasche befanden sich Bargeld, persönliche Ausweisdokumente und weitere Gegenstände. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Der Täter ist männlich, rund 1,80m groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Der Mann trug eine Wollmütze, eine schwarze Jacke, eine blaue Hose und Handschuhe.

Wer den Vorfall beobachtet oder den Mann gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

Lukas Kruck, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell