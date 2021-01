Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis-FDS-PF) Pforzheim - Mehrere Unfälle sowie teilweise gesperrte Straßen aufgrund Schneefall und winterglatter Fahrbahnen

Auf winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn ereigneten sich heute im Präsidiumsbereich mehrere Verkehrsbehinderungen und Verkehrsunfälle. Es kam auch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen mit Schwerpunkt im Kreis Freudenstadt, wobei Landes- sowie mitunter auch Bundesstraßen zeitweilig gesperrt werden mussten oder aktuell noch gesperrt sind.

Auf den Bundesstraßen 28 und 500 gilt Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 7,5 t. Zwischen Freudenstadt und Kniebis ist die Bundesstraße 28 aktuell seit 10:15 Uhr noch gesperrt, da nach derzeitigem Kenntnisstand noch über 20 Lkws ohne Schneeketten auf schneebedeckter Fahrbahn feststecken.

Auf der Landesstraße 405 steckten ebenfalls mehrere Lkws fest und mussten geborgen werden.

Auf der Landesstraße 415 kam ein Lkw auf schneebedeckter Straße zwischen Alpirsbach und Aischfeld von der Fahrbahn ab und musste geborgen werden.

Bei Engelsbrand kam es im Grösseltal auf der Landesstraße 338 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund schneebedeckter und winterglatter Fahrbahn. Dementsprechende witterungsbedingte Begebenheiten waren heute vielerorts in weiten Teilen des Präsidiums gegeben.

Auf der Kreisstraße 4331 zwischen Bad Herrenalb und Bernbach wurde gegen 14 Uhr eine Person verletzt. Der Fahrer kam alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ab. Nach dem er ausgestiegen war, wurde er von einem anderen Fahrzeug erfasst, wobei er verletzt wurde.

Auf der Landesstraße 1134 ereignete sich gegen 10:45 Uhr zwischen Dürrmenz und Pinache ein Unfall, da ein Lkw aufgrund von Schneeglätte von der Straße abkam. Die Straße musste wegen Bergungsarbeiten bis 15:40 Uhr gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

In Pforzheim rutschte ein Fahrzeug in der Kanzlerstraße in ein Streufahrzeug und es kam zum Unfall. In der Hagenschießstraße kam ebenfalls ein Fahrzeug ins Rutschen und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

