Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamter nach Widerstand eines 46-Jährigen leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Ein 46-Jähriger leistete am Freitagnachmittag Widerstand gegen einen Polizeibeamten, nachdem er aufgrund der Feststellung seiner Personalien die Beamten auf die Dienststelle begleiten sollte. Gegen 16:35 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen die Coronaverordnung auf dem Zähringer Platz eine fünfköpfige Personengruppe. Während der Kontrolle gebar sich ein 46 Jahre alter Mann gegenüber den Beamten sehr unkooperativ und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Daraufhin wurde er durch die Beamten angewiesen, sie zur Personalienfeststellung auf die Dienststelle zu begleiten. Daraufhin rannte der Mann in Richtung Bahnhof davon. Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn in der Bahnhofsunterführung einholen. Gegen die Festhaltegriffe der Beamten wehrte sich der Mann in der Folge mit Leibeskräften. Erst nachdem Beamte der Bundespolizei hinzueilten, konnte der Mann festgehalten werden und es gelang, ihm Handschließen anzulegen. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht verletzt. Bei der körperlichen Durchsuchung wurden noch mehrere Gramm Marihuana bei dem Mann aufgefunden. Den 46-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

