POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizist bei Widerstand leicht verletzt

Ein Polizist des Polizeireviers Freudenstadt wurde am Samstagnachmittag bei einem Einsatz am Stadtbahnhof in Freudenstadt leicht verletzt.

Einsatzkräfte kontrollierten gegen 17:10 Uhr eine Personengruppe, welche sich zusammen in der Schalterhalle des Stadtbahnhofs aufhielten und gemeinsam Alkohol konsumierten. Die Personen wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung von den Beamten aufgefordert, die Örtlichkeit sofort zu verlassen. Ein 25-Jähriger kam dem Platzverweis jedoch auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach, woraufhin die Einsatzkräfte den Mann vorläufig in Gewahrsam nahmen. Dabei wehrte er sich heftig und schlug einem Beamten mit dem Arm ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. In der Folge konnte der renitente 25-Jährige zunächst zum Polizeirevier gebracht werden. Ein dort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von fast eineinhalb Promille, weshalb er daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen hatte sich der 25-Jährige soweit beruhigt, dass er entlassen werden konnte.

Ihn erwartet nun u.a. eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

