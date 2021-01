Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Vorfahrt missachtet: Vier Leichtverletzte

Horb am Neckar (ots)

Vier verletzte Menschen und zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden waren am Samstagmittag die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 28.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger Seat-Fahrer die Kreisstraße 4779 von Altheim kommend in Richtung Rexingen. Im Kreuzungsbereich zur übergeordneten Bundesstraße 28 missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Horb kommenden ebenfalls 19-Jährigen Toyota-Fahrerin. In der Folge kollidieren die beiden Pkw im Kreuzungsbereich. Die junge Fahrerin und der junge Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Weiterhin werden die Mitfahrer im Toyota im Alter von ebenfalls 19 und 15 Jahren leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Am Toyota entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, am Seat ebenfalls ein geschätzter Schaden von rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt waren vier Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

