Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Streufahrzeug von Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Neuhausen (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich auf dem Radweg zwischen Schellbronn und Neuhausen ein folgeschwerer Unfall, bei dem der Fahrer eines Streufahrzeugs schwer verletzt wurde.

Gegen 09:00 Uhr befuhr das Streufahrzeug den an genannter Örtlichkeit befindlichen Radweg von Schellbronn kommend in Richtung Neuhausen, um diesen von Schnee zu befreien. Hierbei geriet das Fahrzeuge, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab und kippt in einen dort befindlichen Graben. Der 45-jährige Fahrer wird durch den Unfall verletzt und musste durch einen Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell