POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Unfall durch Rückwärtsfahren - Zeugen gesucht

Dornstetten (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Dornstetten gegen 07:10 Uhr ein Verkehrsunfall, zu dessen Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 61 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Poststraße in Richtung Otto-Hahn-Straße. Im Bereich einer Verkehrsinsel musste er wegen eines wartenden Taxis verkehrsbedingt halten. Um in der Folge an diesem vorbeifahren zu können, fuhr er zum Rangieren ein Stück rückwärts. Dabei übersah er offenbar einen hinter ihm stehenden 61-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte wohl mit diesem. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Da sich die Darstellungen der Beteiligten vor Ort widersprachen, werden Zeugen, insbesondere der betreffende Taxi-Fahrer, gebeten, sich mit der Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

