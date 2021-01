Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Autounfall mit verletzten Personen

Simmersfeld (ots)

Fünf leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend in Simmersfeld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Mazda gegen 18:20 Uhr in Ettmannsweiler auf der Ortstraße in Richtung Poststraße. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Poststraße fahrenden 36-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Dabei wurden die Mazda-Fahrerin, der VW-Fahrer sowie dessen drei Insassen leicht verletzt und in der Folge in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

