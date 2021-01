Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Altensteig (ots)

Am Mittwochabend ist eine 22-jährige Autofahrerin offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 22 Jahre alte Frau gegen 20 Uhr mit ihrem BMW auf der Landesstraße 404 in Richtung Altensteig. Nach der Einmündung Richtung Spielberg kam sie wohl aufgrund alkoholischer Beeinflussung erst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dort zweimal die Leitplanke. Da Gegenverkehr kam, lenkte sie wieder nach rechts, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort in der Wiese stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund eineinhalb Promille. In der Folge musste die 22-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus, ihr Führerschein wurde einbehalten und der BMW abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro. Die Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

