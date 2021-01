Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Egenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Egenhausen gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich, zu dessen Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW auf der Hauptstraße in Richtung Freudenstädter Straße. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Freudenstädter Straße einbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Opel-Fahrer kam, der von links kommend auf der Freudenstädter Straße fuhr. Beide Beteiligten wurden dabei leicht verletzt und mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Da sich die Darstellungen der Beteiligten vor Ort widersprachen, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

