Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unbekannte entwenden Schlitten von Firmengelände

Nagold (ots)

Insgesamt vier Schlitten im Wert von 390 Euro entwendeten unbekannte Einbrecher Sonntagnacht von einem Firmengelände in Nagold.

Vermutlich überstiegen die Unbekannten gegen Mitternacht zunächst das Eingangstor des in der Straße "Am Eisberg" gelegenen Geländes. Sie beschädigten das Tor und brachen einen dort angebrachten Fahnenmast ab. Weiterhin probierten die Eindringlinge einen Traktor auf dem Gelände in Gang zu setzten. Dies misslang jedoch, da der Schlüssel im Zündschloss abbrach. Mit den Kufenfahrzeugen, die in einem Schuppen untergebracht waren, verließen die Diebe letztlich das Gelände. Bis zur Eisbergsteige konnten im Anschluss verdächtige Schlittenspuren gesichtet werden. Ab dann verlor sich die Spur der Täter...

