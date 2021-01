Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Leichtverletzter nach Verkehrsunfall - wer ist gefahren?

Mühlacker (ots)

Ein junger Mann kam am Montagvormittag in Mühlacker-Dürrmenz mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einem Baum. Sein Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße 4505 von Lomersheim kommend in Richtung Dürrmenz. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in die Lomersheimer Straße gerät der BMW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, beschädigte einen Verteilerkasten und prallte gegen einen Baum, wodurch ein 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wird. Am BMW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Um die Aussagen der Beteiligten hinsichtlich der Fahrereigenschaft zu überprüfen, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachten konnten oder auch im Nachhinein an die Unfallstelle gekommen sind. Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0.

