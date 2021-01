Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 21-Jähriger fährt mit E-Scooter betrunken gegen Verkehrsschild

Pforzheim (ots)

Ein betrunkener 21-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen mit einem E-Scooter gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Das Schild kippte im Anschluss gegen ein Auto und beschädigte es.

Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs war gegen 1 Uhr in der Schlachthofstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr und dort gegen das mobile Verkehrsschild stieß. Jenes kippte in der Folge auf das dahinter parkende Auto und verursachte daran Schaden von mehreren Hundert Euro. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser betrunken ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über anderthalb Promille zum Ergebnis. Außerdem war an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt besteht. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe sowie auch den E-Scooter abgeben. Einen triftigen Grund dafür, dass er trotz der geltenden Ausgangsbeschränkung überhaupt mitten in der Nacht unterwegs war, konnte er nicht nennen, weshalb ihn nun gleich zwei Anzeigen erwarten.

