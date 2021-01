Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Zeugen gesucht: Unbekannter versucht Zigarettenautomat aufzubrechen

Bad Herrenalb (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht in Bad Herrenalb versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht einen Zigarettenautomaten in der Bernbacher Straße gewaltsam zu öffnen. Als der Täter gestört wurde, flüchtete er ohne Beute offenbar in einem dunklen Pkw. Die Höhe des Sachschadens kann im Moment noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter der Rufnummer 07081 9390-0 in Verbindung zu setzen.

