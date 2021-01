Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Einbruchserie in Garagen: Werkzeug und Geräte entwendet - Polizei sucht weitere Zeugen

Wiernsheim (ots)

Diebesgut in Höhe von rund 6000 Euro erbeuteten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr in Wiernsheim und Wiernsheim-Serres aus Garagen.

Die Unbekannten entwendeten in fünf Fällen aus den Räumlichkeiten in den Straßen "Lochmanns Kreuz" und "Hans-Albrecht-Straße", überwiegend motorisierte Werkzeuge wie Motorsägen, Kappsägen oder Stichsägen. Auch bereifte Felgen waren Ziel der Diebe. Hierzu hebelten sie teilweise Garagentüren auf, teilweise fanden sie den Zugang unverschlossen vor. In einem sechsten Fall legten die Täter in Serres im Bereich der Weingartenstraße vor einem Anwesen Werkzeuge und Fahrzeugreifen zum Abtransport bereit. Sie verschwanden allerdings unerkannt und ohne Diebesgut, da ihre Anwesenheit bemerkt worden war.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es sich bei den Unbekannten um mindestens zwei Männer handeln könnte. Sie sollen einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben und mit dunklen Kapuzenoberteilen sowie Handschuhen bekleidet gewesen sein. Weiterhin trugen die möglichen Tatverdächtigen dicke Jacken, Jogginghosen sowie Turnschuhe. Beim Abtransport des Diebesguts könnte ein weißer Transporter genutzt worden sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

