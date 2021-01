Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorfahrt missachtet: eine Person offenbar schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Ein Unfall ereignet hat sich am Donnerstagabend in Pforzheim, nachdem ein 21-Jähriger die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 21-Jährige gegen 22:20 Uhr mit seinem Audi auf der Haidachstraße in Pforzheim. An der Einmündung zur Landsberger Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 44-Jährigen, die ebenfalls mit einem Audi unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, so dass der Pkw der 44-Jährigen um 180 Grad gedreht wurde. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige und seine 16-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Audi der 44-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro.

