POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 67-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug und kracht gegen Mauer

Pforzheim (ots)

Nachdem er am Donnerstagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist ein 67-jähriger Mann in Pforzheim bei roter Ampel über eine Kreuzung gefahren und gegen eine Mauer gekracht.

Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 67-Jährige mit seinem VW gegen 13:05 Uhr auf der Kieselbronner Straße in Richtung Lochäckerstraße. Vor der Kreuzung mit der Hohenäckerstraße verlor der Mann aus bislang ungeklärten Gründen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Verkehrsinsel und streifte dort einen Baum. Anschließend fuhr er auf die Gegenfahrbahn und überquerte bei roter Ampel die Kreuzung in Richtung Lochäckerstraße. Danach fuhr der 67-Jährige in der Lochäckerstraße erneut über eine Verkehrsinsel und gegen ein Verkehrszeichen. Schließlich kam er an einer Mauer zum Stehen. Die Feuerwehr musste die Fahrertür aufschneiden, um den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Fahrer, welcher unter Schock stand, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

