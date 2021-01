Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Zwei Verletzte nach Unfall bei Schnee und Eis

Schopfloch (ots)

Zwei verletzte Personen, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 4701 bei Schopfloch ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW gegen 06:50 Uhr auf der winterglatten Kreisstraße 4701 von Schopfloch nach Hörschweiler. Aufgrund von offenbar nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit geriet der VW ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Citroen einer 52-Jährigen. Durch den Aufprall trugen der 24-Jährige schwere und die 52-Jährige leichte Verletzungen davon. Beide Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

