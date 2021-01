Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Verkehrsunfall bei Eisglätte: Auto überschlägt sich - Insassinnen verletzt

Wildberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich bei Wildberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Opel überschlug und dessen beide Insassinnen verletzt wurden.

Die 27-Jährige Fahrerin des Opels war gegen 23:30 Uhr auf der Kreisstraße 4300 vom Kreisverkehr "Sieben Tannen" kommend in Fahrtrichtung Gültlingen unterwegs. Bei winterlichen Bedingungen und der damit einhergehenden Eisglätte geriet das Auto ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug es sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Die 27-Jährige sowie ihre 43-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Frank Weber, Pressestelle

