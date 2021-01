Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Verkehrslage im Nordschwarzwald: Festsitzende Lkw nach Schneefall

Loßburg (ots)

Bis zu 40 festsitzende Lkw sind die Folge der Wetterlage mit starkem Schneefall am Dienstag auf der Landesstraße 408 bei Loßburg.

Seit dem Nachmittag kam es auf der Landesstraße 408 zu Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Lkw, welche aufgrund des starken Schneefalls nicht mehr weiterkamen und teilweise im Straßengraben stecken blieben. Ein Durchkommen für Räumfahrzeuge der Straßenmeisterei war nicht mehr möglich. Auch mindestens ein Pkw kam nicht mehr weiter. In der Folge musste der betroffene Streckenabschnitt voll gesperrt werden. In Zusammenarbeit mit Straßenmeisterei und Technischem Hilfswerk gelang es, die Fahrzeuge wieder frei zu bekommen und die Fahrbahn vom Schnee zu räumen. Zudem wurden die Fahrer durch das Deutsche Rote Kreuz mit Heißgetränken, Essen und Decken versorgt. Einige fürsorgliche Anwohner brachten den Festsitzenden auch Kaffee und einen kleinen Imbiss. In Abstimmung mit mehreren Lastwagenfahrern, denen eine Weiterfahrt bei den vorherrschenden Wetterbedingungen zu heikel war, blieb die Strecke über Nacht weiterhin gesperrt. Letztendlich wurde es Mittwochmorgen, bis die letzten Lastwagen weitergefahren und die Straße in beiden Richtungen wieder frei war.

