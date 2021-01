Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Pforzheim (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord nahmen am Dienstag einen 19-jährigen Mann wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 19-Jährige am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in Pforzheim einem 53 Jahre alten Mann einen Geldschein aus der Hand genommen haben. Als dieser den dringend Tatverdächtigen daraufhin zur Rede stellte und sein Geld zurückforderte, soll der 19-Jährige dem 53-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben und mit seiner Beute geflüchtet sein. Der 53-Jährige musste nachfolgend mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Ermittlungen führten zur Wohnanschrift des Tatverdächtigen. Die Beamten durchsuchten mit einem von der Staatsanwaltschaft in Pforzheim erwirkten Beschluss die betreffende Wohnung und konnten den 19-Jährigen dort festnehmen.

Der dringend Tatverdächtige, der deutscher und polnischer Staatsangehöriger ist, wurde heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

