POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Bei Rotlicht in Kreuzung eingefahren? Polizei sucht wartenden Fahrzeugführer als Zeugen

Am Montagabend ereignete sich in Niefern, an der Kreuzung Bundesstraße 10 / Landesstraße 1125 ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro entstand.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 43 Jahre alter Mercedesfahrer die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Niefern. An der dortigen Ampelanlage hielte der Fahrer zunächst an. Dann fährt er nahezu zeitgleich mit einem 31 Jahre alten Ford-Fahrer, der sich auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Mühlacker befindet, in die Kreuzung ein. In der Folge kollidieren die beiden Pkw im Kreuzungsbereich.

Das Polizeirevier Mühlacker sucht unter der Telefonnummer 07041 9693-0 nun Zeugen, die Beobachtung zum Sachverhalt, besonders zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können. Hierbei wird insbesondere der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin eines Pkw gesucht. Er oder sie soll sich zum Unfallzeitpunkt auf der Linksabbiegespur der Bundesstraße 10 aus Richtung Pforzheim kommend befunden und an der Ampelanlage gewartet haben.

