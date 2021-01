Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis) Pforzheim/Straubenhardt - Erneute Anrufe Falscher Polizeibeamter - In einem Fall machten die Täter Beute

Pforzheim/Enzkreis (ots)

Mit vorgetäuschten Sachverhalten haben in Pforzheim und in Straubenhardt im Laufe des Montags erneut Betrüger über Telefonanrufe versucht, an die Ersparnisse ihrer potentiellen Opfer zu gelangen. In einem Fall konnten Unbekannte bei einer 84-jährigen Frau aus Pforzheim einen hohen fünfstelligen Betrag erbeuten.

Die neunzehn bei der Polizei angezeigten Anrufe fanden in der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr statt. Mit der bekannten Masche täuschten die Betrüger den meist älteren Bürgern am Telefon vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und sie auf einer Liste potentieller Einbruchsopfer aufgetaucht seien. Angeblich sei ein Teil der Einbrecherbande noch auf der Flucht, weshalb die Angerufenen ihre Wertsachen und ihr Geld der Polizei anvertrauen sollten.

Die Polizei weist aufgrund der aktuell wieder vermehrt festgestellten Anrufe erneut darauf hin, dass man sich nicht auf ein Gespräch mit den Betrügern einlassen soll. Es wird dazu geraten, keine Fragen nach Adressen, Angehörigen, persönlichen Daten oder Wertgegenständen am Telefon zu beantworten und das Gespräch sofort zu beenden. Kontaktieren Sie direkt im Anschluss eines solchen Telefonates über die Polizeinotrufnummer 110 Ihre richtige Polizei.

Folgende Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell