Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - 23-Jähriger geht auf Einsatzkräfte los - Polizistin verletzt

ÖtisheimÖtisheim (ots)

Ein 23-Jähriger ist während einer Kontrolle am frühen Sonntagmorgen in Ötisheim auf Einsatzkräfte losgegangen. Eine Polizeibeamtin wurde verletzt.

Die Einsatzkräfte hatten auf dem Parkplatz der Erlentalhalle gegen 3:30 Uhr ein Auto festgestellt, in dem der 23-Jährige sowie eine junge Frau saßen. Da wegen der geltenden Ausgangsbeschränkungen der Verdacht eines Verstoßes gegen die Coronaverordnung vorlag, sollten die beiden Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Der 23-Jährige verhielt sich von Beginn an ungehalten und beschwerte sich lautstark über die Kontrolle. Im weiteren Verlauf begann er damit, herumzuschreien, sprang plötzlich aus dem Fahrzeug und ging in drohender Haltung auf einen der Beamten los. Jenem gelang es allerdings, den Tatverdächtigen mithilfe des Einsatzstocks auf Distanz zu halten. Der 23-Jährige zeigte sich dennoch weiter äußerst aggressiv, bäumte sich auf und ging wiederum auf den Beamten zu. Letztlich musste der Angreifer durch den Beamten sowie seine Streifenkollegin überwältigt werden und man legte ihm Handschließen an. Danach brachten ihn die Einsatzkräfte auf das Polizeirevier. Die Polizistin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige klagte über Schmerzen und Übelkeit, sodass ihn eine Rettungsdienstbesatzung ebenso in ein Krankenhaus brachte. In dem Auto, in welchem der Tatverdächtige und die junge Frau bei der Kontrolle gesessen hatten, entdeckten die Beamten ein illegales Faustmesser. Dieser verbotene Gegenstand lag dort, wo der 23-Jährige gesessen hatte. Letzterer wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Außerdem erwarten sowohl ihn, als auch die junge Frau Anzeigen nach der Coronaverordnung.

