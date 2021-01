Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Betrunkene Autofahrerin verlässt nach Unfall im Straßenverkehr die Örtlichkeit

WurmbergWurmberg (ots)

Ihren Führerschein abgeben musste eine 31-Jährige, die am Sonntagabend im Bereich Wurmberg mit ihrem Audi bei einem Unfall im Begegnungsverkehr beteiligt war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 19.30 Uhr ein 27-jähriger Mitsubishi-Fahrer die L 1135. Auf der Strecke kam dem 27-Jährigen, der mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand fuhr, ein Fahrzeug entgegen und es kam zur Berührung und Beschädigung der beiden Außenspiegel. Die 31-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Audi setzte nach dem Streifunfall ihre Fahrt fort. Der Mitsubishi-Fahrer wendete und machte in der Folge die 31-Jährige auf den Unfall aufmerksam. Zu einer Schadensregulierung kam es nicht. Im weiteren Verlauf wurde daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten trafen im Rahmen der Ermittlungen die Audi-Fahrerin an ihrer Wohnanschrift an und führten einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Der Frau wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 800 Euro.

