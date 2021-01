POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugenaufruf: Unbekannte zerkratzen Fahrzeug

Polizeipräsidium Pforzheim

Unbekannte haben am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Stadtmitte in Freudenstadt einen blauen Maserati mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536310 in Verbindung zu setzen.

