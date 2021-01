Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Dornstetten/Lkr. FreudenstadtDornstetten/Lkr. Freudenstadt (ots)

Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, rannte ein 10jähriger Junge auf dem Gehweg, entlang der Glattalstraße. Ohne Vorankündigung und ohne auf den Verkehr zu achten, betrat er plötzlich die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Das Kind wurde von dem VW eines 60jährigen Mannes erfasst. Trotz einer Vollbremsung gelang es dem Autofahrer nicht, den Unfall zu verhindern. Der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort musste er über Nacht zur Beobachtung bleiben. Seine Verletzungen sind aber nicht so schwer. Er soll noch im Laufe des Sonntags aus dem Krankenhaus entlassen werden. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

