Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Ermittlungen wegen sexuellen Übergriffs - Zeugen gesucht

NagoldNagold (ots)

Die Calwer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs am Montag in Nagold und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich eine jüngere Frau in der Lindachstraße gegen 7 Uhr in ihr geparktes Auto hineingebeugt, um darin etwas zu verstauen. Ein bislang noch unbekannter Täter nutzte offenbar diese Situation aus und fasste die Geschädigte unsittlich an. Jene machte in der Folge durch lautes Schreien auf sich aufmerksam, sodass Passanten hinzukamen. Der Angreifer flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt. Der Täter wird beschrieben als ein 35 bis 40 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer, sportlich schlanker Mann mit kurzen, braunen Haaren und von westeuropäischem Erscheinungsbild. Er sei mit einer dunkelgrünen Jacke und einer Jeanshose bekleidet gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

