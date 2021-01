Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Spiel bestellt: Tote Ratte erhalten

PforzheimPforzheim (ots)

Nicht schlecht gestaunt hat am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr eine Anwohnerin in der Dietlinger Straße, als sie ein Paket erhielt, in welchem sich eine tote Ratte befand. Bei einer näheren Nachschau stellte die Frau fest, dass das Paket nicht für sie bestimmt war, sondern vielmehr an jemanden anderen adressiert war.

Bei weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass eine in der Nähe wohnende Frau ein Spiel für eine Konsole bestellte und die Ware jedoch bislang nicht erhalten hatte.

Wer das Spiel aus der Lieferung nahm und mit der toten Ratte austauschte, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Süd.

