POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Diebe haben Fahrzeuge und Fahrzeugteile im Fokus

Gleich auf zwei Fahrzeuge hatten es in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte in den Stadtteilen Brötzingen und Arlinger abgesehen.

In der Dietlinger Straße brach ein Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 05.01.2021, 16:30 Uhr und Mittwoch, 06.01.2021, 15:30 Uhr einen VW auf, indem er die Zentralverriegelung überwand und so die Türen öffnen konnte. Im Anschluss entwendete er aus dem Fahrzeug das Autoradio und einen externen Lautsprecher. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich hierbei auf rund 400 Euro.

In der Carl-Hölzle-Straße versuchte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag, 05.01.2021,10:00 Uhr und Mittwoch, 06.01.2021, 17:30 Uhr, beide Räder auf der linken Fahrzeugseite zu demontieren. Die Radmuttern waren bereits gelöst und lagen neben dem Fahrzeug. Weiterhin hinterließ der Unbekannte Kratzer an der linken Fahrzeugtür. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 700 Euro.

