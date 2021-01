Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand eines Mehrfamilienhauses in Simmozheim mit hohem Sachschaden

Simmozheim/Kreis CalwSimmozheim/Kreis Calw (ots)

Am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße, in Simmozheim. Bewohner des Hauses hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand brach nach ersten Ermittlungen im ersten OG des Gebäudes, zwischen einer Sauna und einem Schlafzimmer aus. Das Feuer griff dann schnell auf andere Gebäudeteile über. Insgesamt befinden sich drei Wohneinheiten in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung über 800 000,00 EUR. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Bewohner kamen einstweilen bei Verwandten und Nachbarn unter. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vor. Eine kriminaltechnische Untersuchung des Brandortes wird durchgeführt. Von der Feuerwehr waren insgesamt 16 Fahrzeuge und 70 Mann eingesetzt. Die Polizei war mit drei Streifen und der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen vor Ort.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell