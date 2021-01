Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn/ Knittlingen - Sattelzugfahrer mit über zwei Promille unterwegs - Geschädigte von Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Maulbronn/ KnittlingenMaulbronn/ Knittlingen (ots)

Nachdem Polizeibeamte am Samstagabend bei Maulbronn einen betrunkenen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr gezogen haben, werden nun Zeugen gesucht.

Der 44-jährige Lkw-Fahrer war gegen 20:45 Uhr auf der Bundesstraße 35 unterwegs, als er einem anderen Verkehrsteilnehmer auffiel. Wie der Zeuge berichtete, fuhr der Sattelzug Schlangenlinien und kam jeweils auf Höhe von Knittlingen und Maulbronn auf die Gegenfahrspur. Dabei mussten entgegenkommende Fahrzeuge offenbar abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dank der Mitteilung des Zeugen gelang es den Einsatzkräften in der Folge, den Sattelzug in Höhe Maulbronn-Schmie zu stoppen. Die Beamten stellten bei der anschließenden Kontrolle sogleich deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Nachdem ein Alkoholvortest zunächst mangels Mitwirkung des Lkw-Fahrers gescheitert war, musste er eine Blutprobe abgeben und die Beamten behielten seinen Führerschein ein. Da der 44-jährige ukrainische Staatsangehörige im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung von über 1.000 Euro bezahlen. Am Ende führte der Sattelzugfahrer dann doch noch einen Alkoholvortest durch. Ergebnis: Über zwei Promille.

Verkehrsteilnehmer, die wegen des Sattelzugs ausweichen oder abbremsen mussten, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell