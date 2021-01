Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Unbekannte brechen in Sparkasse ein und entwenden Bargeld

KelternKeltern (ots)

Einen Geldbetrag im unteren sechsstelligen Bereich erbeuteten unbekannte Täter am frühen Montagmorgen nach einem Geldautomatenaufbruch in Keltern-Weiler.

Nach den ersten Ermittlungen schlugen die Täter in der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 04:30 Uhr zunächst ein Fenster des Kreditinstituts ein und gelangten so ins Innere der an der Hauptstraße gelegenen Geschäftsstelle. Im Schalterraum brachen sie den Geldausgabeautomaten auf und entwendeten bestückte Geldkassetten. Der Umfang des Gesamtschadens kann noch nicht eindeutig beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim in Verbindung zu setzten.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell