Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Fahrzeug gerät ins Schleudern und landet im Graben

Königsbach-SteinKönigsbach-Stein (ots)

Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Landesstraße 621 in Königsbach-Stein ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 21-Jährige mit ihrem Fiat auf der winterglatten Landesstraße 621 von Stein in Richtung Eisingen unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, so dass sich das Auto drehte und auf der Fahrerseite im Graben landete. Der Fahrerin sowie ihren beiden 17- und 43-jährigen Mitfahrerinnen gelang es, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus dem Fahrzeug auszusteigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Insassinnen leicht verletzt, zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fiat, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Lukas Kruck, Pressestelle

