Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flammen von brennendem Altpapier greifen auf Lebensmittelmarkt über

PforzheimPforzheim (ots)

Einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursachte am Samstagabend um 20:46 Uhr der Brand mehrerer gepresster Altpapierblocks, die sich im Außenlager eines Lebensmittelmarktes in der Pillauer Straße befanden. Das Außenlager selbst ist von einer rund zwei Meter hohen Mauer umgeben. Die Flammen griffen vom Altpapier auf die unmittelbar angrenzende Fassade und das Dach des Lebensmittelmarktes über. Die Feuerwehr Pforzheim hatte den Brand rasch unter Kontrolle, musste jedoch einen größeren Bereich der Dachfläche des Marktes zur Überprüfung auf mögliche Glutnester öffnen, was mehrere Stunden in Anspruch nahm. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter (07231) 1864444.

