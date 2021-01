POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Personen nach Zimmerbrand verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Zwei Männer im Alter von 27 und 38 Jahren wurden heute Morgen nach einem Zimmerbrand mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 08:50 Uhr wurde gemeldet, dass ein Zimmer in einer Wohnung in der Habermehlstraße brennen würde. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr brachten den Zimmerbrand schnell unter Kontrolle. Die beiden in der Wohnung anwesenden Personen wurden im Krankenhaus aufgenommen, da sie nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt wurden. Als Brandursache kommt eine abgebrannte Kerze in Betracht.

Die Berufsfeuerwehr war mit insgesamt 22 Kräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden.

