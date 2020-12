Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall auf A 8 mit überschlagenem Pkw, zwei Schwerverletzte

PforzheimPforzheim (ots)

Am frühen Silvesterabend kam es gg. 17.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim Nord in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes berührte zwischen den beiden Anschlussstellen alleinbeteiligt die Betongleitwand in der Fahrbahnmitte, überschlug sich mehrfach und kam rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Liegen. Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer, die zu zweit im Pkw saßen, wurden nicht eingeklemmt. Sie wurden schwer-/ aber nicht lebensgefährlich verletzt in Pforzheimer Krankenhäuser transportiert. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 140.000 Euro, der Fremdschaden an den Leitplankenelementen beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Dem Fahrzeugverkehr, der sich zeitweise zwei Kilometer zurückstaute, stand für die zweistündige Dauer der Unfallaufnahme sowie Fahrbahnreinigung zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

An der Unfallstelle ist trotz nicht vorgeschriebener Höchstgeschwindigkeit eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h empfohlen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

